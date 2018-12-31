Синоптики рассказали о погоде в Москве в новом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Облачная и снежная погода с несильным морозом прогнозируется в Москве в первую неделю нового года, рассказали в центре погоды "Фобос".

Как передает РИА Новости, сегодня в столице будет облачно, временами пройдет небольшой снег. Днем температура составит 2–4 градуса ниже нуля в Москве и 1–6 мороза по области.

"В первый день нового года на Скандинавию будет выходить обширный и мощный циклон, и мы окажемся в его передней части", – пояснили синоптики.

1 января ожидается облачная погода с небольшим снегом. Столбики термометров ночью опустятся до -7 градусов, по области – до -9. Днем потеплеет до -3...-5 градусов в Москве и до -2...-7 в Подмосковье.

В среду, 2 января, влияние циклона на погоду усилится, и столица окажется в его теплом секторе. Облачная погода и снег сохранятся, однако усилится южный порывистый ветер. Его скорость может достигать 11 метров в секунду. Ночная температура в Москве 2 января достигнет -4...-6 градусов, а по области – -3...-8. Днем – -1...-3 и до -5 соответственно.

Примерно такая же погода останется в четверг. В пятницу циклон начнет уходить на восток: погода будет облачной, местами небольшой снег.

В субботу появятся неустойчивые прояснения, снег станет локальным и кратковременным, а в регионе похолодает. В первой половине недели также возможны колебания атмосферного давления от повышенного к пониженному. Сегодня показатели достигли 754 миллиметров ртутного столба, что выше нормы, а в среду они упадут до 738 миллиметров. Затем давление снова вернется в норму.