Рождественское богослужение проходит в храме Христа Спасителя, передает телеканал Москва 24.
Торжественное ночное богослужение началось в 23:00 в рождественский Сочельник, 6 января. По традиции его проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Службу в главном российском храме посетили несколько тысяч верующих, в том числе сенаторы, депутаты Госдумы и другие представители власти.
Люди начали собираться у храма задолго до начала праздничной службы. В целях безопасности вокруг выставили оцепление, и, чтобы попасть внутрь, приходилось отстоять очередь. Помимо храма Христа Спасителя, прихожан ждут на праздничных службах в более чем 400 московских церквях.
7 января, с окончанием богослужения, завершится и Рождественский пост. Тогда верующие смогут отметить праздник разнообразными угощениями за праздничным столом со своими близкими.
Владимир Путин будет встречать Рождество в Санкт-Петербурге. Президент России приезжает в этот праздник на свою малую родину уже второй год подряд.
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