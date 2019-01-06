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06 января, 23:28

Рождественское богослужение проходит в храме Христа Спасителя

общество религия праздники

06 января, 23:28

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Рождественское богослужение проходит в храме Христа Спасителя, передает телеканал Москва 24.

Торжественное ночное богослужение началось в 23:00 в рождественский Сочельник, 6 января. По традиции его проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Службу в главном российском храме посетили несколько тысяч верующих, в том числе сенаторы, депутаты Госдумы и другие представители власти.

Люди начали собираться у храма задолго до начала праздничной службы. В целях безопасности вокруг выставили оцепление, и, чтобы попасть внутрь, приходилось отстоять очередь. Помимо храма Христа Спасителя, прихожан ждут на праздничных службах в более чем 400 московских церквях.

7 января, с окончанием богослужения, завершится и Рождественский пост. Тогда верующие смогут отметить праздник разнообразными угощениями за праздничным столом со своими близкими.

Владимир Путин будет встречать Рождество в Санкт-Петербурге. Президент России приезжает в этот праздник на свою малую родину уже второй год подряд.

Православные отмечают рождественский Сочельник

общество религия праздники

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