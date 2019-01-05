МЧС возьмет на контроль более 400 столичных храмов на Рождество

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МЧС возьмет на контроль более 400 столичных храмов во время празднования Рождества, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в пресс-службе МЧС по городу, на всех задействованных в богослужении объектах запланировано несение службы противопожарных нарядов.

При этом дополнительные силы и средства будут привлечены к 97 деревянным храмам с низкой пожароустойчивостью.

В МЧС добавили, что перед Рождеством проведут беседы о противопожарной безопасности со священниками.

Синоптики ранее спрогнозировали сильные морозы на Рождество. Похолодание начнется в выходные, а в понедельник температура опустится до -20 градусов.