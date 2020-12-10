Путин позвонил пенсионерке, которая хотела с ним пообщаться

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин поговорил по телефону с 97-летней Натальей Донсковой из Ставропольского края, которая в рамках акции "Елка желаний" загадала желание пообщаться с президентом РФ.
Донскова не оставила свой номер телефона, и Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека попросил ФСБ и МВД ее разыскать.
Контакты Донсковой оперативно нашли. "Наталья Ивановна медик, так актуально для сегодняшнего дня. На самых тяжелых участках была – Сталинград, Курская дуга, на Украине, в Европе. До Берлина дошла. Ничего себе, удивительно", – сказал президент РФ.
После этого зазвонил телефон и Путин снял трубку. "Да, Наталья Ивановна, добрый день. Да, это Путин", – сказал он.
Ранее Путин вновь принял участие в благотворительной акции "Елка желаний", проходившей по видеосвязи. В студии стояла елка с игрушками, на которых были написаны заветные мечты детей из разных регионов.
Все шары были пронумерованы. Путина попросили назвать любое число, и он выбрал "12". Президент РФ пообещал исполнить две мечты, а не одну.
Путин вновь принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"
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