Путин попросил найти 97-летнюю россиянку, которая хотела с ним пообщаться

Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Владимир Путин поручил ФСБ и МВД найти 97-летнюю жительницу Ставропольского края, которая сообщала о желании пообщаться с ним.
В четверг на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) к главе государства обратилась член СПЧ Галина Осокина и попросила помочь ей выполнить мечту с "Елки желаний". Осокина рассказала, что ей досталась просьба ветерана, которая очень хотела поговорить с президентом.
"Я с удовольствием поговорю с ней, но только оставьте ее телефон или адрес", – приводит слова Путина РИА Новости.
Ранее Владимир Путин вновь принял участие в благотворительной акции "Елка желаний", проходившей по видеосвязи. В студии стояла елка с игрушками, на которых были написаны заветные мечты детей из разных регионов. Все шары были пронумерованы, и Владимира Путина попросили назвать любое число. Президент выбрал "12" и сказал, что исполнит две мечты, а не одну.
Путин вновь принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"
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