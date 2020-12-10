Путин предложил подумать об идее создания суда по правам человека

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин поддержал идею создания Российского суда по правам человека, сообщает РИА Новости.

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека по видеосвязи он предложил проработать идею с учетом финансирования и изменения определенных систем.

"Все такие институты, как судебный следователь и так далее, они требуют и финансирования, и изменения определенных систем. Это то же самое. Но в принципе, мне кажется, идея сама по себе правильная", – заявил президент.

Ранее Госдума приняла закон о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета Российской Федерации. Инициатива была внесена Владимиром Путиным в составе второго пакета проектов по реализации принятых поправок в Конституцию.

Согласно документу, определяется статус, организационно-правовые основы формирования и деятельности Госсовета. Он станет конституционным государственным органом. Кроме того, в законопроекте впервые раскрыто понятие единой системы публичной власти.

Под единой системой публичной власти понимаются федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов страны, иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности. Все они осуществляют свою деятельность для соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина.

Президент России возглавит Госсовет. Планируется, что в его состав войдут председатель правительства, спикеры СФ и ГД, руководитель администрации президента и главы регионов.