Путин пообещал разобраться в статье о госизмене

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин пообещал разобраться в статье о государственной измене. По его словам, недопустимо привлекать к ответственности человека, который использует для передачи информацию из широкого доступа. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если речь идет об использовании информации, которая в свободном доступе, которая уже не является секретной по факту ее опубликования, ну, конечно, тогда эта полная чушь. Человек, который использует информацию, имеющуюся в широком доступе, не может привлекаться за ее кражу и передачу кому бы то ни было", – сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Глава государства при этом добавил, что человек, совершающий государственную измену, является предателем своего народа. По его словам, такие люди должны понести суровое наказание за свои деяния.

В ходе заседания Путин также заявил о необходимости быстрого реагирования на явное нарушение прав российских журналистов за рубежом. Президент добавил, что общественным организациям, в том числе журналистским сообществам, нужно выстроить работу для прямого общения со своими коллегами за границей.

Ранее президент прокомментировал дело советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. По словам российского лидера, Сафронова обвинили в госизмене не за журналистскую деятельность, а за сотрудничество с европейской спецслужбой.

