Путин прокомментировал дело советника главы "Роскосмоса" Сафронова

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин прокомментировал дело советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам президента, Сафронова обвинили в госизмене не за журналистскую деятельность, а за сотрудничество с европейской спецслужбой.

"Его же осудили (обвинили. – Прим. ред.) не за то, что он работал журналистом, не за его журналистскую деятельность профессиональную. А за период его работы в качестве советника в "Роскосмосе" и за ту информацию, которую он передавал, насколько я знаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб", – сказал президент.

Ранее Лефортовский суд столицы продлил арест Сафронову до 7 марта 2021 года.

Советник главы "Роскосмоса" был арестован по обвинению в госизмене. По данным следствия, он передавал информацию, содержащую гостайну и касающуюся военно-технического сотрудничества и безопасности РФ, за рубеж. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чешской Республики.