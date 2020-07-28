Сафронов отказался от сделки со следствием – адвокат

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов отказался от сделки со следствием, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова.

Правозащитник рассказал, что следователь, который ведет дело Сафронова, предложил ему сделку. В рамках нее советник главы "Роскосмоса" должен был признать вину. За это он получил бы сжатый срок лишения свободы в размере 10 лет, отметил адвокат.

"Сафронов от этого предложения отказался", – сообщил Павлов.

Ранее стало известно, что журналиста поместили в карантинную камеру. Он пожаловался на боли в горле, после чего у него забрали анализ на коронавирус.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Сафронова обеспечат необходимым медицинским обслуживанием. Он сообщил, что состояние здоровья журналиста будет учитываться в случае пересмотра меры пресечения.

Советник главы "Роскосмоса" был арестован по обвинению в госизмене. По данным следствия, он передавал информацию, содержащую гостайну и касающуюся военно-технического сотрудничества и безопасности РФ, за рубеж. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чешской Республики.