В Кремле рассказали, от чего зависит решение по Сафронову

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

В случае подтверждения коронавируса у советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова в Кремле рассчитывают на обеспечение необходимого медицинского обслуживания, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Если эта информация соответствует действительности, мы надеемся, что будет произведено необходимое тестирование и, в случае подтверждения диагноза, будет обеспечено необходимое медицинское обслуживание", – отметил Песков.

Он добавил, что состояние здоровья будет учитываться в случае пересмотра меры пресечения Сафронову. В то же время на это также будут влиять решения следствия и суда.

Отвечая на вопрос по поводу информирования Путина о состоянии здоровья Сафронова, Песков сообщил, что ему это неизвестно.

Ранее журналиста перевели в карантинную камеру СИЗО "Лефортово". Сообщалось, что у Сафронова обнаружили боли в горле, после чего у него взяли анализ на коронавирус.

Советник глава "Роскосмоса" был арестован по обвинению в госизмене. По данным следствия, он передавал информацию, содержащую гостайну и касающуюся военно-технического сотрудничества и безопасности РФ, за рубеж. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чешской Республики.