Сафронова перевели в карантинную камеру из-за подозрения на коронавирус

20:56
Фото: Агентство "Москва"
Журналист Иван Сафронов помещен в карантинную камеру в связи с подозрением на коронавирус, передает ТАСС со ссылкой на секретаря столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексея Мельникова.
Он сообщил, что члены ОНК посетили СИЗО "Лефортово", в котором прибывает Сафронов. Мельников рассказал, что у журналиста зафиксировали боли в горле.
"По инструкции в таких случаях у заключенного сразу берут анализ на коронавирус и помещают в карантинную одиночную камеру", – заявил Мельников.
Он добавил, что в ней Сафронов будет пребывать до получения результатов теста на COVID-19.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проверила условия содержания Сафронова. Она отметила, что отношение к нему доброжелательное, питание в СИЗО хорошее, а медицинская помощь оказывается профессионально и в полном объеме.
Сафронов арестован по обвинению в госизмене. Сообщалось, что, будучи советником главы "Роскосмоса", журналист передавал информацию, касающуюся технологий и безопасности РФ и содержащую гостайну. По мнению обвинения, секретные данные он передавал чешским спецслужбам.
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