Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

20:56

Сафронова перевели в карантинную камеру из-за подозрения на коронавирус

происшествия

Фото: Агентство "Москва"

Журналист Иван Сафронов помещен в карантинную камеру в связи с подозрением на коронавирус, передает ТАСС со ссылкой на секретаря столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексея Мельникова.

Он сообщил, что члены ОНК посетили СИЗО "Лефортово", в котором прибывает Сафронов. Мельников рассказал, что у журналиста зафиксировали боли в горле.

"По инструкции в таких случаях у заключенного сразу берут анализ на коронавирус и помещают в карантинную одиночную камеру", – заявил Мельников.

Он добавил, что в ней Сафронов будет пребывать до получения результатов теста на COVID-19.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проверила условия содержания Сафронова. Она отметила, что отношение к нему доброжелательное, питание в СИЗО хорошее, а медицинская помощь оказывается профессионально и в полном объеме.

Сафронов арестован по обвинению в госизмене. Сообщалось, что, будучи советником главы "Роскосмоса", журналист передавал информацию, касающуюся технологий и безопасности РФ и содержащую гостайну. По мнению обвинения, секретные данные он передавал чешским спецслужбам.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать