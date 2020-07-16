Адвокат заявил, что представленные суду документы не прояснили сути обвинения Сафронову

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Защита обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова сообщила, что представленные суду секретные документы не прояснили сути обвинения. Об этом заявил его адвокат Иван Павлов, передает телеканал Москва 24.

"Представленные суду секретные документы никак не свидетельствуют о шпионской деятельности нашего подзащитного и не ответили на наши вопросы о сути обвинения", – поделился защитник Сафронова.

По словам Павлова, секретные документы, представленные в столичном суде, изучались поверхностно. В частности, их не огласили, а также не передали адвокатам, чтобы те детально их изучили, рассказывает защитник.

"Защита рассматривает документы, приобщенные в таком виде, незаконными", – резюмировал Павлов.

16 июля Мосгорсуд признал законным арест Сафронова. Жалоба защиты рассматривалась в закрытом заседании в присутствии Сафронова.

Согласно позиции ФСБ, Сафронова завербовала чешская спецслужба в 2012 году. Утверждается, что само задание журналист выполнил в 2017 году, собрав и передав сведения в отношении военно-технического сотрудничества со странами Африки. Кроме того, речь шла о деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке в 2017 году.

Сафронова задержали и арестовали 7 июля. Возбуждено дело о государственной измене. Сам Сафронов данной вины не признает и связывает обвинение со своей журналистской работой.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что материалы СМИ в поддержку советника главы "Роскосмоса" по большей части основаны на эмоциях.