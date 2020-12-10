Путин прокомментировал закон об иностранных агентах

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин прокомментировал законопроект об ужесточении требований к иностранным агентам.

"Что касается иностранных агентов и физлиц, на которых может быть распространена и распространяется такая, так скажем, маркировка, – связано это с чем: как докладывают авторы этого нововведения, связано с попыткой ухода от того, чтобы обозначать соответствующее юрлицо в качестве получателя денежных средств из-за границы", – цитирует РИА Новости Путина.

Президент при этом подчеркнул, что нельзя допустить возникновения рисков в законопроекте, уточнив, что если в нем юридическая техника недостаточно ясна, то необходимо его доработать. Глава государства уточнил, что делать это нужно аккуратно, не ограничивая деятельность людей.

Ранее Госдума поддержала в первом чтении законопроект о регулировании деятельности иностранных агентов. К иноагентам предлагается приравнять незарегистрированные общественные объединения, которые занимаются политической деятельностью и получают на это иностранное финансирование, а также отдельных физлиц.

Еще одним основанием по законопроекту становится целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых иностранным источником может быть использовано против безопасности РФ. Исключение составляет гостайна, передача которой преследуется уже по Уголовному кодексу.