Путин оценил возможность широкой амнистии

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин прокомментировал предложение члена Совета по правам человека Евы Меркачевой о проведении широкой амнистии.
По его словам, о таком инструменте гуманизации, как амнистия, нельзя забывать. При этом президент подчеркнул, что надо внимательно посмотреть и понять, как люди, в том числе потерпевшие, будут относиться к тому, что преступники окажутся на свободе.
"По поводу широкой амнистии: надо тут посмотреть внимательно. Вы сослались на царскую Россию – известно, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных из-за решетки, что началось на улицах наших крупнейших городов тогда. Но, тем не менее, вы правы в том, что этот инструмент гуманизации не должен быть забыт", – передает слова президента РИА Новости.
Как заявила Меркачева, проект о широкой амнистии мог бы включать в себя не только несовершеннолетних, женщин с детьми, беременных, инвалидов, но и другие категории граждан. Речь идет в том числе о 85 тысяч осужденных, срок отбытия наказания которых закончится менее чем через год.
В апреле в Госдуме предложили простить гражданам штрафы за безбилетный проезд, большинство нарушений ПДД и другие нарушения. Авторы инициативы выразили мнение, что это поддержит граждан в непростой ситуации в экономике.
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