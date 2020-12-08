Путин подписал пакет законов о верховенстве Конституции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Четыре закона, которые закрепляют дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ и приоритета ее действия на территории России, подписал Владимир Путин. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Пакет предусматривает поправки в виде пяти инициатив в более 110 законодательных актов РФ, среди которых шесть кодексов: Гражданский, Семейный, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства.
В июле в Конституцию были внесены поправки, согласно которым не соответствующие основному закону международные договоры России не подлежат введению в действие и применению. Пакет законов предусматривает недопущение применения правил таких международных договоров в случае их противоречия Конституции.
Ранее Владимир Путин подписал законы о наказании за попытки отчуждения территорий. За данные нарушения предусмотрена отдельная уголовная статья ("Нарушение территориальной целостности"). По ней нарушителю грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.
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