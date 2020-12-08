Путин подписал закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2026 года

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Владимир Путин подписал закон о продлении срока дачной амнистии до 1 марта 2026 года и распространении ее действия на участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон продлевает на пять лет срок упрощенного порядка оформления прав граждан на индивидуальные жилые и садовые дома.

Строения должны соответствовать параметрам объекта ИЖС, определенным Градостроительным кодексом, для исключения случаев строительства домов, не соответствующих установленным требованиям к объектам ИЖ.

Авторами данной инициативы являются сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченко и Андрей Шевченко, а также депутат Павел Крашенинников.

По данным Крашенинникова, за время действия дачной амнистии с 1 сентября 2006 года граждане в упрощенном порядке оформили права более чем на 13 миллионов объектов недвижимости.

Ранее Госдума приняла законопроект в третьем чтении, а позднее его одобрил Совет Федерации.

