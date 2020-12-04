Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичи купили в два раза больше земельных участков у города в 2020 году благодаря действующей 60-процентной скидке на землю под индивидуальное жилищное строительство. Сэкономить на этом удалось около 70 миллионов рублей, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"За восемь месяцев горожане выкупили со скидкой 30 участков общей площадью 2,7 гектара на общую сумму 46,4 миллиона рублей и благодаря новой льготе сэкономили 69,6 миллиона рублей", – передает слова Ефимова портал мэра и правительства Москвы.

Всего, по его словам, с начала 2020 года москвичи выкупили у города 38 земельных участков общей площадью 3,3 гектара, что в два раза превышает количество участков, приобретенных год назад. Он уточнил, что купленные участки находятся на востоке, северо-востоке, юго-востоке и западе Москвы, а также в ТиНАО.

"Самый большой земельный участок площадью 1,9 тысячи квадратных метров за 4,6 миллиона рублей приобрели в ВАО, а самый маленький расположен в ЮВАО – новый владелец заплатил за 391 квадратный метр земли 671 тысячу рублей", – сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Физические лица – собственники капитальных объектов на участках могут купить землю за 40% от кадастровой стоимости с апреля. Видом разрешенного использования участка должно быть индивидуальное жилищное строительство.

Владельцам таких участков разрешено ведение личного подсобного хозяйства и садоводство.