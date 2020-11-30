13 земельных участков сдадут в аренду в ТиНАО и на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве на торги выставили 13 участков, расположенных в ТиНАО и на востоке столицы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Площадь объектов составляет от 0,09 до 0,18 гектара. На них можно разместить частные жилые дома, подсобные помещения, гаражи или заниматься садоводством. Выкупить земельный участок можно за 40% от кадастровой стоимости, но после строительства дома и оформления права собственности.
Из новых объектов 12 приходятся на ТиНАО. Они расположены во Внуковском, Вороновском, Кленовском, Новофедоровском и Роговском поселениях. Еще один участок расположен на Златоустовской улице в ВАО.
"Город регулярно выставляет на торги участки под индивидуальное жилищное строительство. Так, с начала 2020 года на торгах по аренде реализовано 60 земельных участков общей площадью 7,89 гектара на сумму 135,1 миллиона рублей годовых арендных платежей", – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.
По словам специалиста, наиболее востребованы участки в ТиНАО. На этот округ приходится 49 подобных объектов.
Как рассказал глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, аренда земельных участков под индивидуальное жилищное строительство пользуется высоким спросом. Он отметил, что конкуренция на торгах 2020 года составляет 9 участников на лот.
Власти Москвы на минувшей неделе упростили согласование строительства бань и сараев на арендованных участках. Для строительства таких бытовых построек не потребуется вносить изменения в договор аренды.
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