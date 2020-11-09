28 онлайн-сервисов для предпринимателей доступно на инвестиционном портале

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На инвестиционном портале столицы доступно 28 онлайн-сервисов для предпринимателей, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на портале содержатся сведения о городской недвижимости, доступной для покупки или аренды. Также желающие могут подать заявку на участие в электронных торгах.

Заммэра рассказал, что с момента запуска инвестпортала в 2014 году город продал уже порядка 2,5 тысячи объектов недвижимости общей площадью 271,5 тысячи квадратных метров.

"Инвесторы и предприниматели активно пользуются онлайн-площадкой, на которой могут приобрести или арендовать недвижимость как для развития своего бизнеса, так и для личного использования. Сейчас на портале представлено более семи тысяч различных объектов: от зданий с земельными участками до машино-мест и квартир", – цитирует Ефимова портал мэра и правительства Москвы.

Информация об электронных торгах в разделе "Имущество от города" обновляется каждый день. Там хранятся документы по каждому лоту и фотографии объектов. Желающие могут задать вопросы специалистам и записаться на осмотр недвижимости.

Для удобства пользователей на портале есть специальные фильтры, которые позволят подобрать помещения по типу, площади, виду торгов и адресу. Недвижимость можно выбрать и на карте.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров рассказал, что наибольшей популярностью пользуется сервис записи на осмотр объектов торгов. За все время существования им воспользовались более 121 тысячи раз.

Количество полезных сервисов на инвестиционном портале ежегодно растет. С начала этого года 28 онлайн-сервисами воспользовались более 76 тысяч раз. На сайте зарегистрировано более 37 тысяч пользователей.

Сергей Собянин ранее назвал основные приоритеты инвестиционной программы на 2021–2023 годы. Правительство столицы утвердило Адресную инвестиционную программу города 3 ноября.

Она представляет собой перечень строек и объектов, которые финансируются за счет городского бюджета. В сообщении уточняется, что в новой АИП будут сохранены приоритеты, определенные в 2011 году. Ключевым является развитие столичной транспортной инфраструктуры.

Всего в очередной трехлетний период 2021–2023 годов планируется построить и ввести в эксплуатацию порядка 740 городских объектов.

