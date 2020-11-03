Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал основные приоритеты инвестиционной программы на 2021–2023 годы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Правительство столицы утвердило Адресную инвестиционную программу города 3 ноября 2020 года. Она представляет собой перечень строек и объектов, которые финансируются за счет городского бюджета. В сообщении уточняется, что в новой АИП будут сохранены приоритеты, определенные в 2011 году. Ключевым является развитие столичной транспортной инфраструктуры.

"Всего в очередной трехлетний период 2021–2023 годов планируется построить и ввести в эксплуатацию порядка 740 городских объектов", – сообщили в пресс-службе.

В 2021-2023 годах планируют построить четыре электродепо, 33 транспортно-пересадочных узла и более 58 километров тоннелей. В эксплуатацию введут участки Большой кольцевой линии, станции Люблинско-Дмитровской линии "Южный порт", "Селигерская", "Лианозово" и "Физтех", участок Сокольнической линии "Саларьево" – "Столбово" – "Потапово" и участок желтой ветки метро от станции "Рассказовка" до станции "Внуково".

"За этот период планируют закончить основной объем работ на системе хордовых магистралей, в которую входят Северо-Восточная, Северо-Западная и Юго-Восточная хорды, Южная рокада", – говорится в сообщении.

В 2021-2023 годах по программе реновации планируют построить 3,8 миллионов квадратных метров жилья и переселить 118 тысяч человек. Также возведут 91 здание школ и детских садов, шесть подстанций скорой медицинской помощи, 18 больничных корпусов, 30 поликлиник.

Кроме того, запланировано завершение строительства крупных объектов, в числе которых медицинский центр с родильным домом в Коммунарке, и реконструкция 21 объекта культуры. Также введут два футбольных поля и 14 ФОКов.

"Финансирование АИП в 2021-2023 годы должно составить 1 триллион 786,9 миллиарда рублей, в том числе: 2021 год – 604,9 миллиарда рублей; 2022 год – 575,4 миллиарда рублей; 2023 год – 606,6 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.

За счет средств, выделенных на Адресную инвестиционную программу, в прошлом году в столице построили более 30 объектов социальной инфраструктуры. По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, на программу в 2019 году выделили 546,4 миллиарда рублей.

В городе возвели 13 зданий школ и детских садов, 6 объектов здравоохранения, 6 спортивных объектов, 8 новых станций метро, а также Московские центральные диаметры (МЦД-1 и МЦД-2), 111 километров дорог, новые мосты, развязки и пешеходные переходы.