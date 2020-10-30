Собянин призвал оптимизировать работу по достижению национальных целей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На ответственности регионов необходимо оставить часть мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ, заявил Сергей Собянин на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с руководителями рабочих групп Госсовета по доработке Единого плана по достижению национальных целей развития РФ.

По его словам, такая мера необходима, чтобы избежать мелочной опеки и при этом добиться конечного результата.

"Требуется дальнейшая работа по оптимизации показателей, которые на техническом уровне дробятся и становятся множественными, поэтому максимально, что можно убрать и оставить на ответственности регионов – необходимо в дальнейшем убрать. Речь идет о уже выполнении национальных проектов и контрольных точек прохождения тех или иных мероприятий", – приводит слова Собянина РИА Новости.

Также 30 октября мэр провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавируса. Среди рассмотренных мер – увеличение объемов тестирования на коронавирус и дополнительное оснащение лабораторий. Кроме того, обсуждались повышение эффективности работы амбулаторно-поликлинического звена и необходимость использования допсредств из федерального бюджета на закупку лекарств.

Участники также обсудили важность соблюдения масочно-перчаточного режима в общественных местах и дополнительные меры по защите граждан, которые входят в группу риска по COVID-19.

