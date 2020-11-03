В Москве планируют открыть 25 новых станций метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Еще 25 станций метро планируют открыть в 2021–2023 годах в Москве, рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Также в этот период планируется построить четыре электродепо, 33 транспортно-пересадочных узла и более 58 километров тоннелей", – сказал он.

Бочкарев пояснил, что в эти сроки планируется ввести в эксплуатацию участки Большой кольцевой линии, станции Люблинско-Дмитровской линии "Южный порт", "Селигерская", "Лианозово" и "Физтех", участок Сокольнической линии "Саларьево" – "Столбово" – "Потапово" и участок желтой линии метро – от станции "Рассказовка" до станции "Внуково".

По словам заммэра, 38,5% средств Адресной инвестиционной программы Москвы выделяется на развитие метрополитена.

Ранее в "Активном гражданине" открылось голосование, где жители столицы могут предложить название для Большой кольцевой линии метро. В настоящий момент станциями нового кольца пользуются сотни тысяч человек. Длина новой линии составит 70 километров, на ней будет 31 станция. За первые два года новой кольцевой линией воспользовались 58 миллионов раз.