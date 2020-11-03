Возле станции МЦД Щукинская стартовали работы по благоустройству

09:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Работы по благоустройству стартовали возле станции МЦД-2 Щукинская. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Специалисты будут менять покрытие на тротуарах. Кроме того, на улицах Маршала Василевского, Щукинской, Новощукинской и Академика Бочвара будут установлены бордюры и навигационные пункты, рабочие уберут воздушные кабели под землю.
По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, сейчас идти до станции не очень удобно, на территории не хватает освещения. Также Бирюков рассказал, что возле станции организуют парковку и стоянку для такси. Кроме того, рядом с платформой МЦД обустроят остановки общественного транспорта со специальными табло.
Заммэра сообщил, что на пересечении Щукинской и Маршала Василевского организуют наземный переход, на территории появятся уличные торшеры и опоры освещения.
"Переходы с контрастным освещением позволяют предотвращать аварии, так как делают пешехода и саму зебру заметнее для водителей в темное время суток", – подчеркнул Бирюков.
Также он отметил, что во время работ будет благоустроен сквер, где расположен памятник маршалу Василевскому. Благоустройство планируют завершить летом 2021 года.
Ранее стало известно, что в Москве благоустроят и территорию около станции МЦД Славянский бульвар. Работы планируют завершить до конца года. Сейчас специалисты обустраивают тротуары.
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