Возле станции МЦД Щукинская стартовали работы по благоустройству

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Работы по благоустройству стартовали возле станции МЦД-2 Щукинская. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Специалисты будут менять покрытие на тротуарах. Кроме того, на улицах Маршала Василевского, Щукинской, Новощукинской и Академика Бочвара будут установлены бордюры и навигационные пункты, рабочие уберут воздушные кабели под землю.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, сейчас идти до станции не очень удобно, на территории не хватает освещения. Также Бирюков рассказал, что возле станции организуют парковку и стоянку для такси. Кроме того, рядом с платформой МЦД обустроят остановки общественного транспорта со специальными табло.

Заммэра сообщил, что на пересечении Щукинской и Маршала Василевского организуют наземный переход, на территории появятся уличные торшеры и опоры освещения.

"Переходы с контрастным освещением позволяют предотвращать аварии, так как делают пешехода и саму зебру заметнее для водителей в темное время суток", – подчеркнул Бирюков.

Также он отметил, что во время работ будет благоустроен сквер, где расположен памятник маршалу Василевскому. Благоустройство планируют завершить летом 2021 года.

Ранее стало известно, что в Москве благоустроят и территорию около станции МЦД Славянский бульвар. Работы планируют завершить до конца года. Сейчас специалисты обустраивают тротуары.