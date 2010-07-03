Эксперт оценил эксперимент со скидками на проезд на двух линиях столичного метро

С 2 ноября в столичном метро начался эксперимент с системой скидок на поездки в определенные часы: проезд стал дешевле на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Рассказываем, как воспользоваться скидкой, а также разбираемся, каким образом она поможет разгрузить вагоны в часы пик.



В нужное время

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Скидка на проезд по Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиям распространяется только на рабочие дни. Воспользоваться ею пассажиры метрополитена могут в два временных промежутка – с момента открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15.

Сэкономить удастся 50% от стоимости поездки, рассказали в департаменте транспорта Москвы





пресс-служба департамента транспорта города Москвы По билету "Кошелек" карты "Тройка" сразу спишется 20 рублей вместо 40.

Если вы пользуетесь билетом "Единый" на 60 поездок или безлимитной версией на карте "Тройка", скидка будет накапливаться в системе "Кошелек". Туда зачислятся по 20 рублей за каждый день, в который совершается поездка в рамках проекта. Начисления бонусных средств происходят по воскресеньям. Чтобы зачислить компенсацию, карту нужно приложить к желтому терминалу.

Если проезд оплатить банковской картой, то за одну поездку спишется 22 вместо 44 рублей. Эксперимент не распространяется на бумажные билеты "Единый" и льготные проездные билеты.

"В связи с наличием бесплатной пересадки с МЦД на метро на пересадочных станциях дополнительная скидка по акции не предусмотрена. Пассажиры, как и прежде, смогут пользоваться бесплатным переходом на станции метро "Тушинская", "Щукинская", "Беговая" и "Текстильщики" с пересадочных станций МЦД по карте "Тройка" в течение 90 минут от момента первой валидации", – рассказали в Дептрансе.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что эксперимент будет признан успешным, если Таганско-Краснопресненскую линию удастся разгрузить на 7%. Тогда скидку могут сделать постоянной.

Статистика по эксперименту ежедневно будет публиковаться на сайте метро.

"Также мы установили на 18 станциях метро специальные мониторы с информацией, которые также будут публиковать данные по статистике и рассказывать о том, как воспользоваться данной программой", – уточнил Ликсутов.

В первые часы эксперимента скидкой воспользовались около 70 тысяч пассажиров. Это на 1,2 тысячи человек больше, чем обычно в непиковое время, добавил заммэра по вопросам транспорта.



Станет свободнее?

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин в разговоре с Москвой 24 заявил, что за последние 50 с лишним лет подобные эксперименты проводились неоднократно в разных городах мира.

"Идея сама по себе очень красивая. У нас есть два контингента пассажиров: те, кому нужно быть позарез на работе в конкретное время, и те, кто может более свободно управлять своим графиком и может в ответ на более дешевый проезд поменять свой рабочий режим. Вопрос в том, насколько стимул в виде скидки подвигнет того или иного пассажира поменять свой график", – говорит Блинкин.





Михаил Блинкин директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Точно предсказать транспортное поведение, насколько стимул воспользоваться метро в определенные часы будет действенен, можно только в эксперименте. И я его полностью приветствую. Если получится хотя бы немного разгрузить пик на перегруженной фиолетовой линии, это будет огромное достижение.

Эксперимент специалист по транспорту назвал беспроигрышным. Денежные убытки для перевозчика если и будут, то несущественные, при этом появляется возможность разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию, резюмировал Блинкин.

В свою очередь, руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов привел в пример аналогичную модель, которая действует в метрополитене Лондона. Правда, там, в отличие от Москвы, не снизили цену на проезд в межпик, а, наоборот, увеличили стоимость в наиболее загруженные часы.

"С точки зрения перераспределения пассажиропотока лондонская модель показывает свою эффективность. Очень многие люди либо договариваются с работодателем об изменении трудового графика, либо пользуются другими видами транспорта, либо ищут работу поближе к дому", – заявил Ордов.





Константин Ордов руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Хорошо, что в Москве пошли путем снижения тарифа, а не повышения, как в Лондоне. Здесь прослеживается и некая социальная направленность. Думаю, что уменьшение стоимости проезда почти в два раза пассажиры будут только приветствовать.

Если за счет предложенного экономического инструмента в Москве удастся перераспределить пассажиропоток, это будет хорошим экспериментом для всех. Его результаты могут повысить комфорт и доступность столичной подземки без необходимости открытия новых станций, добавил экономист.

