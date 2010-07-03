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Транспорт

02 ноября, 19:26

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Эксперт оценил эксперимент со скидками на проезд на двух линиях столичного метро

Счастливые часы. Как работает скидка на проезд в метро
город транспорт

С 2 ноября в столичном метро начался эксперимент с системой скидок на поездки в определенные часы: проезд стал дешевле на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Рассказываем, как воспользоваться скидкой, а также разбираемся, каким образом она поможет разгрузить вагоны в часы пик.

В нужное время

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Скидка на проезд по Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиям распространяется только на рабочие дни. Воспользоваться ею пассажиры метрополитена могут в два временных промежутка – с момента открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15.

Сэкономить удастся 50% от стоимости поездки, рассказали в департаменте транспорта Москвы

По билету "Кошелек" карты "Тройка" сразу спишется 20 рублей вместо 40.
пресс-служба департамента транспорта города Москвы

Если вы пользуетесь билетом "Единый" на 60 поездок или безлимитной версией на карте "Тройка", скидка будет накапливаться в системе "Кошелек". Туда зачислятся по 20 рублей за каждый день, в который совершается поездка в рамках проекта. Начисления бонусных средств происходят по воскресеньям. Чтобы зачислить компенсацию, карту нужно приложить к желтому терминалу.

Если проезд оплатить банковской картой, то за одну поездку спишется 22 вместо 44 рублей. Эксперимент не распространяется на бумажные билеты "Единый" и льготные проездные билеты.

"В связи с наличием бесплатной пересадки с МЦД на метро на пересадочных станциях дополнительная скидка по акции не предусмотрена. Пассажиры, как и прежде, смогут пользоваться бесплатным переходом на станции метро "Тушинская", "Щукинская", "Беговая" и "Текстильщики" с пересадочных станций МЦД по карте "Тройка" в течение 90 минут от момента первой валидации", – рассказали в Дептрансе.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что эксперимент будет признан успешным, если Таганско-Краснопресненскую линию удастся разгрузить на 7%. Тогда скидку могут сделать постоянной.

Статистика по эксперименту ежедневно будет публиковаться на сайте метро.

"Также мы установили на 18 станциях метро специальные мониторы с информацией, которые также будут публиковать данные по статистике и рассказывать о том, как воспользоваться данной программой", – уточнил Ликсутов.

В первые часы эксперимента скидкой воспользовались около 70 тысяч пассажиров. Это на 1,2 тысячи человек больше, чем обычно в непиковое время, добавил заммэра по вопросам транспорта.

Станет свободнее?

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин в разговоре с Москвой 24 заявил, что за последние 50 с лишним лет подобные эксперименты проводились неоднократно в разных городах мира.

"Идея сама по себе очень красивая. У нас есть два контингента пассажиров: те, кому нужно быть позарез на работе в конкретное время, и те, кто может более свободно управлять своим графиком и может в ответ на более дешевый проезд поменять свой рабочий режим. Вопрос в том, насколько стимул в виде скидки подвигнет того или иного пассажира поменять свой график", – говорит Блинкин.

Точно предсказать транспортное поведение, насколько стимул воспользоваться метро в определенные часы будет действенен, можно только в эксперименте. И я его полностью приветствую. Если получится хотя бы немного разгрузить пик на перегруженной фиолетовой линии, это будет огромное достижение.
Михаил Блинкин
директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ

Эксперимент специалист по транспорту назвал беспроигрышным. Денежные убытки для перевозчика если и будут, то несущественные, при этом появляется возможность разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию, резюмировал Блинкин.

В свою очередь, руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов привел в пример аналогичную модель, которая действует в метрополитене Лондона. Правда, там, в отличие от Москвы, не снизили цену на проезд в межпик, а, наоборот, увеличили стоимость в наиболее загруженные часы.

"С точки зрения перераспределения пассажиропотока лондонская модель показывает свою эффективность. Очень многие люди либо договариваются с работодателем об изменении трудового графика, либо пользуются другими видами транспорта, либо ищут работу поближе к дому", – заявил Ордов.

Хорошо, что в Москве пошли путем снижения тарифа, а не повышения, как в Лондоне. Здесь прослеживается и некая социальная направленность. Думаю, что уменьшение стоимости проезда почти в два раза пассажиры будут только приветствовать.
Константин Ордов
руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ

Если за счет предложенного экономического инструмента в Москве удастся перераспределить пассажиропоток, это будет хорошим экспериментом для всех. Его результаты могут повысить комфорт и доступность столичной подземки без необходимости открытия новых станций, добавил экономист.

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