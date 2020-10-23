Столичные власти рассказали, как можно получить скидку на проезд в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В департаменте транспорта Москвы рассказали, как можно получить скидку на проезд в метро.
В ведомстве сообщили, что проехать по сниженной цене на Некрасовской и Таганско-Краснопресненской линиях можно будет в будние дни с 2 ноября. Скидка может достигать 22 рублей.
"Поездки в метро также станут дешевле для тех, кто пересаживается с городского общественного транспорта. По билету "Кошелек" карты "Тройка" сразу спишется 20 вместо 40 рублей", – подчеркнули в ведомстве.
В случае использования "Единого" на 60 поездок или безлимитной версии на карте "Тройка" скидка будет накапливаться в системе "Кошелек". На него будет начисляться по 20 рублей за каждый день, в который была совершена поездка в рамках проекта, отметили в Дептрансе.
В ведомстве подчеркнули, что для зачисления компенсации карту необходимо приложить к желтому терминалу. Владельцы телефонов с системой Android смогут получить скидку с помощью приложения "Метро Москвы". В случае оплаты картой будет списано лишь 22 рубля, а не 44.
"В связи с наличием бесплатной пересадки с МЦД на метро на пересадочных станциях дополнительная скидка по акции не предусмотрена. Пассажиры, как и прежде, смогут пользоваться бесплатным переходом на станции метро "Тушинская", "Щукинская", "Беговая" и "Текстильщики" с пересадочных станций МЦД по карте "Тройка" в течение 90 минут от момента первой валидации", – заявили в ведомстве.
О введении данной системы ранее сообщил Сергей Собянин. Он напомнил, что скидку можно будет получить во время проезда в два временных промежутка – с момента открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15.
Кроме того, более 1 миллиона держателей карты "Тройка" стали участниками программы лояльности "Город". До этого сообщалось о ее расширении – теперь начисление бонусов происходит за все типы купленных билетов. Участники программы при покупке или записи проездного получают 3% от стоимости бонусами.
Собянин объявил о скидках на оплату проезда в метро
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