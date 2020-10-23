Собянин объявил о скидках за проезд в метро вне часа пик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин объявил о введении скидок за проезд в метро вне часа пик. Об этом мэр Москвы написал на своей странице в Twitter.

"С 2 ноября на двух линиях метро вводятся скидки на проезд до 50%. Сниженный тариф будет действовать для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий", – объявил градоначальник.

По словам Собянина, речь идет только о двух временных промежутках – с момента открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15. При этом акция действует только в рабочие дни.

Мэр Москвы подчеркнул, что нововведение рассматривается как пилотный проект, который позволит сократить число людей в транспорте в час пик и помочь соблюсти социальную дистанцию. Он продлится до 2 июля 2021 года.

Скидка на проезд может достичь 22 рублей. Поездки в метро также станут дешевле для тех, кто пересаживается с городского общественного транспорта.

Как уточнили в Московском метрополитене, по билету "Кошелек" транспортной карты "Тройка" у пассажиров спишется 20 вместо 40 рублей. По банковской карте спишется 22 вместо 44 рублей за одну поездку.

По билету "Единый" на 60 поездок или по безлимитному "Единому" на картк "Тройка" будет начисляться компенсация. По 20 рублей будут еженедельно зачислять на "Кошелек" за каждый день, в который была совершена поездка в рамках пилотного проекта. Суммарно накопленные в ходе пилотного проекта средства необходимо будет записать у желтого терминала.

В пятницу, 23 октября, Сергей Собянин также осмотрел ход строительства станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии метро. По словам градоначальника, работы на восточном участке БКЛ завершены примерно на четверть.

