Собянин осмотрел ход строительства станции "Текстильщики" БКЛ метро

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии метро.

"Мы находимся на восточном участке Большой кольцевой линии метро, участок, в который мы вошли позднее всех остальных секторов БКЛ, поэтому он в меньшей степени обеспечен проходкой, строительными работами", – сказал мэр.

По его словам, на сегодняшний день на этом участке проведена четверть работ. Одновременно на всех участках идут проходческие щиты. Собянин подчеркнул, что перед строителями стоит задача пройти всю проходку летом следующего года.

Он добавил, что станция "Текстильщики" является одним из ключевых транспортных узлов города.

Мэр рассказал, что в целом строительная готовность Большой кольцевой линии московского метро составляет 67%. Завершена проходка 90% тоннелей БКЛ.

Ранее сообщалось, что власти Москвы выделят средства на ускорение строительства Большой кольцевой линии метро.

В конце сентября 2020 года Сергей Собянин заявил о завершении проходки северо-восточного участка БКЛ. Он пролегает от станции "Лефортово" до станции "Рижская". Градоначальник подчеркнул, что работы на данном участке были особенно сложными.