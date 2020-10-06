Собянин дал старт эксплуатации поездов нового поколения "Москва-2020"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин дал старт началу эксплуатации вагонов метро нового поколения "Москва-2020". Первый состав вышел на Кольцевую линию в сторону станции "Белорусская".

"Сегодня большое событие – в первый рейс выходит поезд "Москва-2020", уникальный поезд, который создан российскими машиностроителями – давними партнерами Москвы, "Трансмашхолдингом", – заявил градоначальник.

Собянин напомнил, что за последние годы в столичном метрополитене обновилось 60% подвижного состава. При этом поезда "Москва" мирового уровня впервые появились на маршрутах в 2017 году, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

По словам Собянина, новая версия поездов "Москва" является более комфортной по многим показателям – здесь увеличены в ширину проемы дверей, а также снижен уровень шума. Мэр подчеркнул, что новые поезда уже готовы производить в массовом порядке. Ожидается, что они заменят составы предыдущего поколения, которые также отличались повышенным удобством.

Заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов добавил, что обновленные составы оснащены собственными аккумуляторами. Эта особенность будет полезна при отключении электричества на линии.

Внешне новые поезда будут отличаться от своих предшественников. Примечательно, что дизайн маски вагона был разработан при непосредственном участии горожан. Составы "Москва-2020" отличаются наличием большего числа дисплеев с информацией, тач-экранами для формирования маршрутов и расширенным количеством USB-разъемов. На борту поезда будут указывать конечную станцию следования.

За счет новых поездов "Москва-2020" будет полностью обновлен парк вагонов, которые курсируют на Кольцевой линии. Замена завершится в 2021 году. Кроме того, эти составы будут работать на Большой кольцевой и Калужско-Рижской линиях метро.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о планах ускорить строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. По его словам, на проект могут выделить дополнительные средства.

