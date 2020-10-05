Станцию метро "Академическая" украсят граффити с античными образами

Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Граффити и анфилада украсят станцию "Академическая" Коммунарской линии метро. Об этом сообщила пресс-служба Москомархитектуры.
Темой оформления платформы станет образ "портала", который архитекторы создадут с помощью чередующихся элементов черного цвета. Подсветка плоскостей и их контраст с темными элементами позволит сделать пластику более выразительной, отметил первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.
"Не менее интересно решены путевые стены, их украсят античные произведения искусства, выполненные в технике граффити", – добавил он.
В пресс-службе Москомархитектуры также рассказали, что концепция позволяет дать современное прочтение классическому искусству. "Пространство станции представляет собой последовательную систему порталов. Сначала порталы встречают пассажиров в вестибюлях, затем провожают при спуске на эскалаторах, и наконец продолжаются в виде анфилады на платформенной части", – сказано в сообщении.
На стенах вестибюля расположат белые крупноформатные панели, потолок оформят с помощью реечных конструкций, а пол выполнят из светло-серого гранита.
Станция "Академическая" Коммунарской линии Московского метрополитена располагается на пересечении улиц Дмитрия Ульянова и Профсоюзной. Проектировщиком выступает АО "Метрогипротранс".
Ранее был определен дизайн другой станции Коммунарской линии – "Мамыри". Платформа получит "осеннее" оформление в бордовом, кирпичном и оранжевом цветах.
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