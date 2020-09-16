Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Станцию "Мамыри" Коммунарской линии метро оформят в "осенних" тонах, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, новая станция будет иметь ярко выраженный индивидуальный облик. Путевые стены украсит композиция из разных по форме и размеру элементов. Они будут выполнены либо из камня, либо из алюминиевых панелей бордового, кирпичного и оранжевого цветов.

Рейки на потолке будут формировать единую гладкую поверхность, а светильники заглублены в прямоугольных нишах, создавая игру света. Пол облицуют светлым гранитом. Вестибюли отделают теми же материалами.

Станция строится вдоль Калужского шоссе, вблизи улицы Адмирала Корнилова. Наземный вестибюль оформят в контексте с окружающей застройкой района и учетом масштаба окружающих сооружений.

Его объем выполнен в виде лепестка, стены которого поддерживают колонны овального типа. Фасад оформят панелями из декоративного фибробетона светло-серого цвета.

Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Мамыри" будущей Коммунарской линии метро в начале июля. Градоначальник напомнил, что это радиальное направление станет самым длинным в Московском метрополитене.

Строительство Коммунарской линии началось в 2018 году. Сейчас идет сооружение двух первых участков от станции "Улица Новаторов" до станции "Коммунарка". Общая длина этих участков составляет 15,7 километра с семью станциями: "Улица Новаторов", "Университет Дружбы Народов", "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир", "Мамыри", "Без названия" и "Коммунарка".

