Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Станцию "Мамыри" Коммунарской линии метро оформят в "осенних" тонах, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, новая станция будет иметь ярко выраженный индивидуальный облик. Путевые стены украсит композиция из разных по форме и размеру элементов. Они будут выполнены либо из камня, либо из алюминиевых панелей бордового, кирпичного и оранжевого цветов.
Рейки на потолке будут формировать единую гладкую поверхность, а светильники заглублены в прямоугольных нишах, создавая игру света. Пол облицуют светлым гранитом. Вестибюли отделают теми же материалами.
Станция строится вдоль Калужского шоссе, вблизи улицы Адмирала Корнилова. Наземный вестибюль оформят в контексте с окружающей застройкой района и учетом масштаба окружающих сооружений.
Его объем выполнен в виде лепестка, стены которого поддерживают колонны овального типа. Фасад оформят панелями из декоративного фибробетона светло-серого цвета.
Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Мамыри" будущей Коммунарской линии метро в начале июля. Градоначальник напомнил, что это радиальное направление станет самым длинным в Московском метрополитене.
Строительство Коммунарской линии началось в 2018 году. Сейчас идет сооружение двух первых участков от станции "Улица Новаторов" до станции "Коммунарка". Общая длина этих участков составляет 15,7 километра с семью станциями: "Улица Новаторов", "Университет Дружбы Народов", "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир", "Мамыри", "Без названия" и "Коммунарка".
"Это наш город": станцию "Улица Генерала Тюленева" откроют в 2023 году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: