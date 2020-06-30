Станция метрополитена "Пыхтино" получит авиационную тематику

Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Оформление станции Московского метрополитена "Пыхтино" посвятят авиационной тематике. Она находится на Калининско-Солнцевской линии подземки, сообщил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.
Эта станция заработает на территории поселения Внуковского Новомосковского административного округа. Она будет находиться с южной стороны Боровского шоссе, вблизи примыкания к нему улицы Летчика Грицевца.
Отмечается, что потолок платформы будет украшен светильниками в виде турбин самолета, а над эскалатором разместится модель Ту-144.
"В микрорайоне, примыкающем к "Пыхтино", улицы названы в честь советских летчиков и авиаконструкторов, и это подтолкнуло архитекторов к выбору основной темы оформления станции. Потолок украсят световые конструкции в виде цилиндров-турбин, а эскалаторный наклон будет иметь продолжение в виде колодца-раструба, который днем заполнит солнечный свет", – поделился Кузнецов.
По его словам, было принято решение о размещении на станции модели самолета Ту-144.
Планируется, что длина платформы составит 163 метра, из-за сложного рельефа одну путевую стену сделают глухой. Там будет находиться хронологическая лента с чертежами советских самолетов.
В отделке "Пыхтино" на полу и стенах применят светло-серый гранит, а на стенах – алюминиевые панели. Наземный вестибюль будет в виде трехуровневого объема продолговатой формы.
Ранее говорилось, что не менее 25 станций метрополитена планируют построить в ТиНАО до 2035 года. Планами поделился руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
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