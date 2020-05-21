На станции "Мамыри" Коммунарской линии метро началось возведение колонн

10:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Возведение колонн началось на платформе станции "Мамыри" Коммунарской линии столичного метро, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства.
Станция строится на территории поселения Мосрентген в ТиНАО, вдоль Калужского шоссе, вблизи улицы Адмирала Корнилова. В марте там стартовали два тоннелепроходческих комплекса в сторону станции "Славянский мир".
Сегодня работы ведутся на всех станциях участка ветки от станции "Улица Новаторов" до "Коммунарки". Для проходки перегонных тоннелей задействовано восемь тоннелепроходческих комплексов.
Всего на Коммунарской линии будет расположено 16 станций метро. Станция "Севастопольский проспект" станет пересадочной со станцией Крымская МЦК, станция "Академическая" с одноименной станцией Калужско-Рижской линии, станция "Улица Новаторов" с одноименной станцией БКЛ.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о начале строительства вспомогательной соединительной ветки между БКЛ и Коммунарской линией. Протяженность тоннеля составит более 300 метров.
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