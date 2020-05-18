Строительство тоннелей БКЛ планируют завершить через год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Проходку тоннелей на всем протяжении Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро планируется завершить через год, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что строительство БКЛ метро является главным проектом московского метростроения на данный момент.

"На сегодня проходкой тоннелей здесь заняты 12 специализированных комплексов. Полностью тоннели второго кольца будут готовы через год", – сказал Бочкарев в интервью телеканалу "Россия 24".

Также заммэра отметил, что параллельно ведутся работы по строительству станций на всем протяжении кольца. Он напомнил, что БКЛ позволит сделать 19 пересадок на другие линии метро, 4 пересадки на МЦК, 6 пересадок на МЦД и 11 пересадок на радиальные линии железных дорог, всего на кольце разместится 31 станция.

Бочкарев рассказал, что БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии, что позволит разгрузить действующую Кольцевую линию и станции в центре города.

Ранее Бочкарев рассказал, что монолитные работы на станциях "Мичуринский проспект", "Аминьевское шоссе" и "Проспект Вернадского" БКЛ метро выполнили более чем на 50%. Речь идет о строительстве на юго-западном участке.

Ожидается, что с введением юго-западного отрезка БКЛ подземки будет улучшено транспортное обслуживание столичных районов Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского.

Кроме того, благодаря новому участку сократится время на поездку по городу на 10-15 минут. Данных показателей получится достигнуть благодаря пересадкам, пассажиры поедут мимо перегруженных центральных станций и пересадочных узлов.

Строительство тоннелей БКЛ метро выполнено почти на 80%. Пересадку между станциями "Авиамоторная" БКЛ и Калининской линий достроят в 2021 году.