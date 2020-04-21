Строительство тоннелей БКЛ метро выполнено почти на 80%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) метро выполнено почти на 80%. Об этом заявил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

"Работы по строительству метрополитена относятся к непрерывному циклу, под землей продолжаются уже запущенные процессы. На данный момент пройдено 78% тоннелей на БКЛ, стройка ведется по запланированному графику", – сказал Бочкарев.

Глава Строительного комплекса добавил, что под землей работают 20 тоннелепроходческих комплексов. По его словам, с начала города пройдено 11 километров тоннелей, до конца года построят еще около 30.

Ранее сообщалось, что в текущем году заменят около 90 километров рельсов и 22 тысячи шпал. Также специалисты обновят около 100 тысяч рельсовых скреплений. Речь идет о деталях, соединяющих между собой рельсы и шпалы. Работы проведут на всех линиях подземки, в том числе на открытых участках.

Помимо этого, в 2020 году в тоннелях подземки обновят свыше 300 километров кабелей, которые подают напряжение на контактный рельс и обеспечивают движение поездов.

В прошлом году в метро заменили более 86 километров рельсов, 22 тысяч шпал и 105 тысяч скреплений. За четыре года в подземке обновили более 400 километров рельсов и 107 тысяч шпал.

Большая кольцевая линия – это крупнейшая стройка в истории метро Москвы. Завершить основные работы собираются в 2022 году. Протяженность линии составит 70 километров, она будет включать 31 станцию. С БКЛ можно будет пересесть не только на другие ветки подземки, но и на МЦК, железную дорогу и МЦД.

