Дизайн двух станций столичного метро выберут на международном конкурсе

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В столице начался открытый международный конкурс на разработку проектов оформления двух новых станций подземки, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Предстоит выбрать дизайн станций "Проспект Маршала Жукова" Рублево-Архангельской линии и "Кленовый бульвар 2" Бирюлевской ветки, заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"Мы имеем серьезный опыт в проведении конкурсов на разработку архитектурно-художественных концепций станций метро, город всегда нас поддерживал в этом вопросе. И результаты неизменно превосходили наши ожидания благодаря таланту и профессионализму участников", – поделился Кузнецов.

По его словам, к участию в разработке проектов приглашаются российские и международные команды.

Известно, что предложенные концепции оформления станций Московского метрополитена должны сочетаться с градостроительными и культурно-историческими особенностями района.

При этом проекты, как отметил главный архитектор, должны быть технологичными и адаптированным для передвижения всех категорий пассажиров.

Планируется, что конкурс организуют в два этапа. Командам требуется подать заявку на официальном сайте до 21 мая.

Финал состоится 20 августа, когда жюри определит проекты-победители. В дальнейшем их реализуют.

Ранее сообщалось, что пересадку между станциями "Авиамоторная" БКЛ и Калининской линий достроят в 2021 году.