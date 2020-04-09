Пересадку между станциями "Авиамоторная" БКЛ и Калининской линий достроят в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Подземная пересадка между станциями "Авиамоторная" Большой кольцевой и Калининской линиями будет достроена в 2021 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского департамента строительства.

В это же время планируется завершение сооружения пешеходного перехода под улицей Авиамоторной. Одноименная станция, которая была открыта 27 марта 2020 года, до окончания создания Большой кольцевой линии будет функционировать как часть Некрасовской линии.

Глава департамента Рафик Загрутдинов напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин отмечал важность создания БКЛ для увеличения скорости и комфорта поездок на метро.

"Это самый крупный проект в истории метростроения в России. По Большой кольцевой будет перевозиться как минимум в два раза больше пассажиров, чем сегодня по Московскому центральному кольцу", – подчеркнул Загрутдинов.

Новая станция "Авиамоторная" построена возле пересечения с шоссе Энтузиастов и Московской железной дорогой. Станция оборудована двумя подземными вестиблюями, один из которых будет открыт в 2021 году.

Ранее стало известно, что на Некрасовской линии откроют шесть транспортно-пересадочных узлов. Рафик Загрутдинов отметил, что это позволит сделать более комфортными пересадки между метро, МЦК, МЖД и наземным транспортом.