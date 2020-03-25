Щиты-гиганты проложили почти километр тоннелей БКЛ с начала года

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На Большой кольцевой линии (БКЛ) метро десятиметровые щиты-гиганты проложили с начала года почти 1 километр тоннелей. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

Отмечается, что проходка тоннелей ведется с опережением графика.

"На БКЛ метро тремя 10-метровыми щитами с начала года уже пройдено около 1000 метров двухпутных тоннелей. Всего же на всех строящихся линиях в этом году планируем построить более 40 км тоннелей, в том числе около 10 км щитами-гигантами", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

В пресс-службе отметили, что на данный момент на разных участках метро задействовано более 20 тоннелепроходческих комплексов.

"Два щита у нас завершили проходку своих участков на прошлой неделе и будут переброшены на другие участки. Еще один тоннелепроходческий комплекс должен начать свою работу в апреле", – приводит пресс-служба слова гендиректора АО "Мосинжпроект" Марса Газизуллина.

По его словам, с начала текущего года построено почти восемь километров тоннелей, при этом строительство ведется опережающими темпами.

Ранее сообщалось, что Южный участок Большого кольца метро запустят в 2021 году. Там расположатся три станции – "Улица Новаторов", "Калужская" и "Зюзино".

Всего же на 70 километрах БКЛ разместится 31 станция, с 19 из которых можно будет пересесть на другие ветки метро, МЦК, МЦД или линии железной дороги.

Строительство Большой кольцевой линии стартовало в 2011 году. В 2018-м был открыт первый участок – от "Делового центра" до "Петровского парка".

БКЛ – это крупнейшая стройка в истории метро Москвы. Завершить основные работы собираются в 2022 году.