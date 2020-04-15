Станцию "Проспект Вернадского" БКЛ откроют в 2021 году

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Пересадку со станции метро "Проспект Вернадского" Сокольнической ветки на Большую кольцевую линию запустят в 2021 году, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

"В следующем, 2021 году планируем завершить строительство станции "Проспект Вернадского" Большой кольцевой линии. Станция будет связана пересадкой с одноименной станцией Сокольнической линии", – говорится в сообщении.

По словам главы Депстроя Рафика Загрутдинова, в настоящее время проводится комплекс монолитных бетонных работ на участке.

Ранее сообщалось, что участок Большой кольцевой линии метро между станциями "Проспект Вернадского" и "Каховская" планируется достроить в 2021 году. Общая длина участка между этими станциями составляет 7 километров. На нем разместятся три остановочных пункта: "Улица Новаторов", "Воронцовская" и "Зюзино". Участок готов на 25%.

С запуском участка улучшится транспортное обслуживание жителей работающих районов Проспект Вернадского, Обручевский, Коньково, Черемушки и Зюзино. Интенсивность движения автомобилей по прилегающей улично-дорожной сети сократится примерно на 10–15%.