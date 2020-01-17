Собянин рассказал о ходе строительства станции "Воронцовская" БКЛ метро

Участок БКЛ между "Проспектом Вернадского" и "Каховской" планируют достроить в 2021 году

Участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро между станциями "Проспект Вернадского" и "Каховская" планируется достроить в 2021 году, рассказал Сергей Собянин. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В ходе осмотра строительства станции "Воронцовская" (рабочее название "Калужская") он заявил, что работы на этом участке продолжаются. Мэр напомнил, что там соединяются три действующие радиальные линии подземки и одна строящаяся. Глава города отметил, что участок улучшит работу и транспортную доступность около полумиллиона москвичей, экологическую ситуацию и разгрузит действующие линии и улично-дорожную сеть.

Как доложил мэру председатель правления ООО "ИБТ", компании-подрядчика, Владимир Петрук, сейчас разрабатывается грунт котлована, начато также устройство основных конструкций. Железобетон и основные конструкции завершат к концу года, уточнил он.

Общая длина участка между станциями "Проспект Вернадского" и "Каховская" составляет 7 километров. На нем разместятся три станции: "Улица Новаторов", "Воронцовская" и "Зюзино". Участок готов на 25%.

С его запуском улучшится транспортное обслуживание жителей работающих районов Проспект Вернадского, Обручевский, Коньково, Черемушки и Зюзино. А интенсивность движения автомобилей по прилегающей улично-дорожной сети сократится примерно на 10–15%.

Станция "Воронцовская" БКЛ находится на пересечении Хлебобулочного проезда и улицы Профсоюзной. Она должна стать пересадочной на станцию "Калужская" Калужско-Рижской линии метро. Строительная готовность станции – 15%.

Через вестибюль № 1 станции пассажиры смогут выйти на Профсоюзную улицу и переход на станцию "Калужская", а через вестибюль № 2 – на Хлебобулочный проезд и на Старокалужское шоссе.

В 2020-м собираются открыть платформы "Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская". Эти станции находятся на западном участке БКЛ. В этом же году ожидается запуск станций "Электрозаводская", "Лефортово" и "Авиамоторная".

Строительство Большой кольцевой линии стартовало в 2011 году. В 2018-м был открыт первый участок от "Делового центра" до "Петровского парка".

Общая длина нового кольца составит 70 километров, на нем будет действовать 31 станция. Основные работы на линии должны завершить в 2022 году. С БКЛ можно будет пересесть не только на другие ветки подземки, но и на МЦК, железную дорогу и МЦД.