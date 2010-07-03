Станция "Воронцовская" БКЛ метро откроется в 2021 году

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Станция "Воронцовская" Большой кольцевой линии (БКЛ) откроется в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

Новую станцию свяжут пересадкой со станцией "Калужская". "Воронцовская" будет размещена под Хлебобулочным проездом в месте его пересечения с Профсоюзной улицей и Старокалужским шоссе. Она позволит пассажирам без пересадок добираться до соседних районов.

Через вестибюль № 1 пассажиры смогут выйти на Профсоюзную улицу и переход на станцию "Калужская", а через вестибюль № 2 – на Хлебобулочный проезд и на Старокалужское шоссе.

Ранее сообщалось, что самый длинный эскалатор Московского метрополитена появится на станции "Марьина Роща" в составе БКЛ. Длина самодвижущейся лестницы превысит 130 метров.

Большая кольцевая линия – это крупнейшая стройка в истории метро Москвы. Завершить основные работы собираются в 2022 году.

Протяженность линии составит 70 километров, она будет включать 31 станцию. С БКЛ можно будет пересесть не только на другие ветки подземки, но на МЦК, железную дорогу и МЦД.

