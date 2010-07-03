На станции БКЛ "Марьина Роща" установят самый длинный эскалатор

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Самый длинный эскалатор Московского метрополитена появится на станции "Марьина Роща" в составе Большой кольцевой линии (БКЛ). Длина самодвижущейся лестницы превысит 130 метров. Об этом сообщает портал столичного Стройкомплекса со ссылкой на руководителя Депстроя Андрея Бочкарева.

"Это будет самый длинный эскалатор в столичной подземке. Уже готова натяжная камера – часть конструкций станций глубокого заложения метро, которая соединяет пассажирский зал или промежуточный вестибюль с эскалаторами. Под полом камеры находятся фундаменты и натяжные полотна эскалаторов", – заявил глава ведомства.

Бочкарев рассказал, что работы осложняли необычные геологические условия на участке. В частности, из-за этого камеру под эскалатор сооружали с конца мая 2019 года. Что касается остальных работ, то возведение вестибюля почти завершено. Уже известно, что на первом этаже разместят входную группу станции, а на втором обустроят технические помещения.

Длина Большой кольцевой линии в целом составит примерно 70 километров. По проекту, здесь появится 31 станция и 2 электродепо. Часть платформ обеспечат пересадку на радиальные направления Московского метрополитена.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, к 2024 году протяженность столичного метро достигнет 600 километров. По словам представителя мэрии, подсчет учитывал БКЛ и новые радиальные направления.

