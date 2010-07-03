Участок розовой ветки от "Косино" до "Нижегородской" могут открыть в начале 2020 года

11:07
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Движение по участку розовой ветки столичного метро от станции "Косино" до "Нижегородской" планируют открыть в I квартале 2020 года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Он отметил, что на все станции Некрасовской ветки поступило электричество. Специалисты, по его словам, работают в режиме пуско-наладки.
"До конца года мы планируем закончить весь объем строительных работ, планируем запустить поезда на обкатку, пустить поезда по электрической тяге. По правилам мы должны обкатывать поезда до двух месяцев. Дальше, по мере того как будет идти наладка, мы будем понимать, когда запустить с пассажирами. Я думаю, что это будет I квартал следующего года", – приводит слова Хуснуллина Агентство "Москва".
Особенностью второго участка является прокладка части тоннелей с помощью тоннелепроходческого щита большого диаметра 10 метров. На участке разместят пять станций: "Авиамоторная", "Нижегородская", "Стахановская", "Окская", "Юго-Восточная".
Предполагается, что вторая очередь Некрасовской линии метро поможет сэкономить жителям ближайших районов до 15 минут в день. Новый участок пройдет через районы Выхино-Жулебино, Рязанский, Нижегородский, Лефортово. Благодаря второй очереди более 170 тысяч человек смогут в 1,5 раза быстрее добираться до метро, отмечают в пресс-службе.
3 июня 2019 года Сергей Собянин открыл первый участок новой Некрасовской линии метро от станции "Косино" до станции "Некрасовка". Он рассказал, что строительство остальных станций данной ветки идет полным ходом, и выразил надежду, что меньше года осталось до полного запуска Некрасовской линии.
За пять лет в столице планируют построить почти 50 станций метро. Только в этом году планируется достроить шесть станций, с 2020 до конца 2023 года возведут еще 41 станцию. В будущем в планах властей построить более 100 километров линий метро и 5 электродепо.
"Москва сегодня": как продвигается строительство второго участка Некрасовской линии метро
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