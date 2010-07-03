Запуск второго участка Некрасовской линии сэкономит пассажирам до 15 минут в день

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вторая очередь Некрасовской линии метро поможет сэкономить жителям ближайших районов до 15 минут в день. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ "МосТрансПроект".

Новый участок будет проходить через районы Выхино-Жулебино, Рязанский, Нижегородский, Лефортово. Благодаря второй очереди более 170 тысяч человек смогут в 1,5 раза быстрее добираться до метро, отмечают в пресс-службе.

По словам директора ГБУ "МосТрансПроект" Александра Полякова, с запуском нового участка около 6,5 тысячи человек пересядут с личного транспорта на метро и более двух тысяч – с наземного транспорта. Он отмечает, что это позволит горожанам сэкономить на бензине и проезде на автобусе.

Кроме того, новый участок позволит снизить нагрузку и на улично-дорожную сеть районов. Как ожидается, Рязанский проспект разгрузится на 7%, улицы Ферганская, Авиамоторная и Солдатская – на 10%.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отмечал, что строительство участка Некрасовской линии метро планируют завершить к середине декабря текущего года.

Особенностью второго участка является прокладка части тоннелей с помощью тоннелепроходческого щита большого диаметра 10 метров. На участке разместят пять станций: "Авиамоторная", "Нижегородская", "Стахановская", "Окская", "Юго-Восточная".

3 июня 2019 года Сергей Собянин открыл первый участок новой Некрасовской линии метро от станции "Косино" до станции "Некрасовка". Он рассказал, что строительство остальных станций данной ветки идет полным ходом, и выразил надежду, что меньше года осталось до полного запуска Некрасовской линии.

За пять лет в столице планируют построить почти 50 станций метро. Только в этом году планируется достроить шесть станций, с 2020 до конца 2023 года возведут еще 41 станцию. В будущем в планах властей построить более 100 километров линий метро и 5 электродепо.

