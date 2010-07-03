Строительство участка Некрасовской линии планируют завершить в декабре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство участка Некрасовской линии метро от "Косино" до "Нижегородской" планируют завершить к середине декабря текущего года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"К 15 декабря планируем завершить все строительно-монтажные работы на участке Некрасовской ветки, включая благоустройство. Если все сложится и пусконаладку успеем быстро завершить, то до конца года запустим участок с пассажирами, если нет, то уйдет на первые один-два месяца нового года", – приводит слова Хуснуллина Агентство "Москва".

Заммэра отметил, что на данный момент готовность Некрасовской ветки, а также станций "Авиамоторная" и "Лефортово" БКЛ составляет порядка 90%.

Ранее Хуснуллин сообщил, что за пять лет в столице построят почти 50 станций метро. Только в этом году планируется достроить шесть станций, с 2020 до конца 2023 года возведут еще 41 станцию. Также заммэра напомнил, что в этом году должны запустить участок Большой кольцевой линии между станциями "Авиамоторная" и "Лефортово" и последний участок Некрасовской линии.

В будущем в планах властей построить более 100 километров линий метро и 5 электродепо. Хуснуллин пояснил, что, кроме строительства Большой кольцевой линии, планируется продлить Калининско-Солнцевскую линию до станции "Внуково", Люблинско-Дмитровскую – до "Физтеха", а Сокольническую – до "Потапово". Также предполагается начать строительство новых радиальных линий метро: Бирюлевской, Коммунарской и Рублево-Архангельской.