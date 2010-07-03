Строительство участка Некрасовской линии планируют завершить в декабре

12:12
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Строительство участка Некрасовской линии метро от "Косино" до "Нижегородской" планируют завершить к середине декабря текущего года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"К 15 декабря планируем завершить все строительно-монтажные работы на участке Некрасовской ветки, включая благоустройство. Если все сложится и пусконаладку успеем быстро завершить, то до конца года запустим участок с пассажирами, если нет, то уйдет на первые один-два месяца нового года", – приводит слова Хуснуллина Агентство "Москва".
Заммэра отметил, что на данный момент готовность Некрасовской ветки, а также станций "Авиамоторная" и "Лефортово" БКЛ составляет порядка 90%.
Ранее Хуснуллин сообщил, что за пять лет в столице построят почти 50 станций метро. Только в этом году планируется достроить шесть станций, с 2020 до конца 2023 года возведут еще 41 станцию. Также заммэра напомнил, что в этом году должны запустить участок Большой кольцевой линии между станциями "Авиамоторная" и "Лефортово" и последний участок Некрасовской линии.
В будущем в планах властей построить более 100 километров линий метро и 5 электродепо. Хуснуллин пояснил, что, кроме строительства Большой кольцевой линии, планируется продлить Калининско-Солнцевскую линию до станции "Внуково", Люблинско-Дмитровскую – до "Физтеха", а Сокольническую – до "Потапово". Также предполагается начать строительство новых радиальных линий метро: Бирюлевской, Коммунарской и Рублево-Архангельской.
В Москве строят западный участок Большой кольцевой линии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: