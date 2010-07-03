Протяженность метро к 2024 году увеличится до 600 километров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Протяженность столичного метро к 2024 году достигнет 600 километров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"По нашим оценкам, уже к 2024 году протяженность подземки удвоится по сравнению с 2011 годом и достигнет 600 километров", – сказал Хуснуллин в эфире радиостанции "Вести ФМ".

Он добавил, что реализовать эти планы получится с окончанием строительных работ на Большой кольцевой линии метро и ряде новых радиальных веток. Хуснуллин подчеркнул, что около 95% населения смогут воспользоваться метро в шаговой доступности.

При этом глава столичного Стройкомплекса рассказал, что рассматривается также вопрос о возведении метро и в других странах.

Ранее Сергей Собянин напомнил, что в 2011–2019 годах в столице построили 155 километров новых линий и 81 станцию метро и МЦК. Протяженность подземки выросла в 1,5 раза.

На линии вышло 1368 дополнительных пар поездов в сутки. В часы пик пассажирских мест стало больше на 321 тысячу – на 30% с учетом МЦК.

Большая кольцевая линия – это крупнейшая стройка в истории метро Москвы. Завершить основные работы собираются в 2022 году.

Протяженность линии составит 70 километров, она будет включать 31 станцию. С БКЛ можно будет пересесть не только на другие ветки подземки, но на МЦК, железную дорогу и МЦД.

