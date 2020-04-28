Основные конструкции еще трех станций БКЛ готовы на 50% – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Монолитные работы на станциях "Мичуринский проспект", "Аминьевское шоссе" и "Проспект Вернадского" Большой кольцевой линии Московского метрополитена выполнили более чем на 50%. Речь идет о строительстве на юго-западном участке, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Также строители приступили к монтажу инженерных систем и устройству верхнего строения пути", – приводит заявление Бочкарева сайт Стройкомплекса.
По его словам, рабочие скоро начнут прокладывать кабель и монтаж силового оборудования тягово-понизительных подстанций, водоотливных и вентиляционных установок.
В настоящий момент на объекте трудится около 1,3 тысячи рабочих, отметил Бочкарев.
Заместитель мэра обратил внимание, что монолитные работы, устройство верхнего строения пути на трех станциях, а также проходку перегонных тоннелей на этом участке БКЛ осуществляет китайская корпорация CRCC.
Ожидается, что с введением юго-западного отрезка БКЛ подземки будет улучшено транспортное обслуживание столичных районов Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского.
Кроме того, благодаря новому участку сократится время на поездку по городу на 10-15 минут. Данных показателей получится достигнуть благодаря пересадкам, пассажиры поедут мимо перегруженных центральных станций и пересадочных узлов.
Ранее сообщалось, что строительство тоннелей БКЛ метро выполнено почти на 80%. Пересадку между станциями "Авиамоторная" БКЛ и Калининской линий достроят в 2021 году.
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