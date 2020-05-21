Строительство тоннеля между БКЛ и Коммунарской линией метро началось в Москве

09:38
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, о начале строительства вспомогательной соединительной ветки между Большой кольцевой и Коммунарской линиями метро.
Протяженность тоннеля составит более 300 метров. Бочкарев отметил, что соединительная ветка будет предназначена для перегонов локомотивов между двумя линиями.
Также он сообщил о планах по строительству тоннеля. Бочкарев отметил, что на первом этапе специалисты проложат путь в 162 метра от монтажной камеры, расположенной между БКЛ и Коммунарской линией, до станции "Улица Новаторов". Работы будут осуществляться 6-метровым тоннелепроходческим комплексом "Полина".
Второй этап работ будет состоять в демонтаже щита и перевозке его обратно в монтажную камеру, после чего будет проложен тоннель длиной в 152 метра уже до Коммунарской линии.
Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов сообщил, что строительство тоннеля будет вестись под охранными зонами и коммуникациями, которые примыкают к Ленинскому проспекту в районе его пересечения с улицей Новаторов.
"Основной грунт по трассе залегания тоннеля – тяжелый суглинок с прослойками песка, включениями гравия, дресвы и щебня", – отметил Кравцов.
Ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в ближайшие годы темпы строительства метро снижаться не будут. Он подчеркнул, что данная транспортная система участвует в перевозке 70% горожан и играет огромную роль в жизни Москвы.
Также стало известно, что строительство станции "Печатники" Большой кольцевой линии завершится в 2022 году. Она будет соединена с одноименной станции Люблинско-Дмитровской линии метро.
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