Строительство тоннеля между БКЛ и Коммунарской линией метро началось в Москве

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, о начале строительства вспомогательной соединительной ветки между Большой кольцевой и Коммунарской линиями метро.

Протяженность тоннеля составит более 300 метров. Бочкарев отметил, что соединительная ветка будет предназначена для перегонов локомотивов между двумя линиями.

Также он сообщил о планах по строительству тоннеля. Бочкарев отметил, что на первом этапе специалисты проложат путь в 162 метра от монтажной камеры, расположенной между БКЛ и Коммунарской линией, до станции "Улица Новаторов". Работы будут осуществляться 6-метровым тоннелепроходческим комплексом "Полина".

Второй этап работ будет состоять в демонтаже щита и перевозке его обратно в монтажную камеру, после чего будет проложен тоннель длиной в 152 метра уже до Коммунарской линии.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов сообщил, что строительство тоннеля будет вестись под охранными зонами и коммуникациями, которые примыкают к Ленинскому проспекту в районе его пересечения с улицей Новаторов.

"Основной грунт по трассе залегания тоннеля – тяжелый суглинок с прослойками песка, включениями гравия, дресвы и щебня", – отметил Кравцов.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в ближайшие годы темпы строительства метро снижаться не будут. Он подчеркнул, что данная транспортная система участвует в перевозке 70% горожан и играет огромную роль в жизни Москвы.

Также стало известно, что строительство станции "Печатники" Большой кольцевой линии завершится в 2022 году. Она будет соединена с одноименной станции Люблинско-Дмитровской линии метро.