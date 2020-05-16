Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

16 мая, 22:30

В Москве возобновляют строительство более 40 станций метро

город метро

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Москве возобновляется строительство более 40 станций столичного метрополитена, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в эфире телеканала Россия 24.

"Сейчас мы начинаем все наши станции, их более 40, снова реанимировать, чтобы продолжить не только под землей на тоннелепроходческих комплексах, но и начать сооружение самих комплексов станционных", – заявил он.

Заммэра отметил, что темпы будут не такие, какие были до коронавируса, но работы возобновятся при соблюдении баланса безопасности людей.

Также Бочкарев сообщил, что проходку всех тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) планируют завершить в марте следующего года.

Ранее заммэра сообщил, что с 2011 года в Москве построили 169 километров новых линий метро и 87 станций, включая запуск Московского центрального кольца. Кроме того, за 10 лет ввели в эксплуатацию 10 электродепо для обслуживания поездов.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать