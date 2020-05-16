В Москве возобновляют строительство более 40 станций метро

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Москве возобновляется строительство более 40 станций столичного метрополитена, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в эфире телеканала Россия 24.

"Сейчас мы начинаем все наши станции, их более 40, снова реанимировать, чтобы продолжить не только под землей на тоннелепроходческих комплексах, но и начать сооружение самих комплексов станционных", – заявил он.

Заммэра отметил, что темпы будут не такие, какие были до коронавируса, но работы возобновятся при соблюдении баланса безопасности людей.

Также Бочкарев сообщил, что проходку всех тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) планируют завершить в марте следующего года.

Ранее заммэра сообщил, что с 2011 года в Москве построили 169 километров новых линий метро и 87 станций, включая запуск Московского центрального кольца. Кроме того, за 10 лет ввели в эксплуатацию 10 электродепо для обслуживания поездов.