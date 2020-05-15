За 10 лет в Москве построили 169 км линий метро и 87 станций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 2011 года в Москве построили 169 километров новых линий метро и 87 станций, включая запуск Московского центрального кольца. Кроме того, за 10 лет ввели в эксплуатацию 10 электродепо для обслуживания поездов, сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

"Десять лет назад в Москве стартовала одна из самых масштабных и динамичных программ развития метро. Темпы строительства столичной подземки остаются одними из самых высоких в мире", – приводит слова Бочкарева пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Уточняется, что в настоящее время в столице продолжается активное строительство новых радиальных веток и реализация сооружения Большой кольцевой линии метро.

"Строящееся сейчас кольцо протяженностью 70 километров станет самой длинной линией подземки в мире", – заявил заммэра.

15 мая Московский метрополитен отмечает 85-летие. За эти годы подземка разрослась до 15 линий общей протяженностью 780 километров.

На сегодняшний день столичная подземка занимает первое место в Европе по пассажиропотоку и интенсивности движения среди неавтоматизированных метрополитенов. Также Мосметро входит в топ-10 самых протяженных метрополитенов по всему миру и является первым по соблюдению расписания движения поездов (99,98%).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с праздником коллектив Московского метрополитена. При этом он выразил благодарность всем сотрудникам подземки за работу в условиях пандемии коронавируса.