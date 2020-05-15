Собянин поздравил коллектив Московского метрополитена с 85-летием

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Сергей Собянин посетил самое первое в городе электродепо "Северное" в день 85-летия Московского метрополитена.

Мэр поздравил коллектив подземки с юбилеем и подчеркнул, что на сегодняшний день в метро работают 60 тысяч человек.

"Это машинисты электропоездов, кассиры, обслуживающий персонал, ремонтники. Огромный коллектив управляет сложнейшей системой транспорта в мире. Причем это делает качественно, квалифицированно и надежно. Хотел сегодня в этот праздничный для метрополитена и всего города день поздравить работников метрополитена и всех москвичей с тем, что мы не только сегодня имеем такой прекрасный транспорт, но и с тем, что он развивается", – сообщил Собянин.

Мэр поблагодарил сотрудников подземки за их работу, особо отметив, что сейчас они работают в условиях пандемии коронавируса.

15 мая Московский метрополитен отмечает 85 лет. За эти годы подземка разрослась до 15 линий общей протяженностью 780 километров. Первый поезд вышел из депо Московского метрополитена утром 15 мая 1935 года.

На сегодняшний день столичная подземка занимает первое место в Европе по пассажиропотоку и по интенсивности движения среди неавтоматизированных метрополитенов. Входит в топ-10 самых протяженных метрополитенов по всему миру и является первым по соблюдению расписания движения поездов (99,98%).